İsrail Savunma Bakanı’ndan tehdit: İran Gazze ve Beyrut’a bakıp ders çıkarmalı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran’a yönelik sert açıklamalarda bulunarak, Tahran yönetimini uyardı. Gallant, İran'ın geçtiğimiz günlerde İsrail’e gerçekleştirdiği füze saldırılarına yanıt olarak, “İran, İsrail'e zarar vermeye çalışırsa sonu Gazze ya da Beyrut gibi olabilir” dedi. Gallant, bu tür saldırıların İsrail’i harekete geçmekten alıkoyamayacağını vurgulayarak, İran’a yönelik eylem planlarının hazır olduğunu söyledi.

İsrail’in başkent Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı’nda basın mensuplarının karşısına çıkan Gallant, “Bize zarar verme girişiminin bizi harekete geçmekten alıkoyacağını düşünenler Gazze ve Beyrut’a bir göz atmalı. Hem savunmada hem de hücumda güçlüyüz ve bunu istediğimiz şekilde, istediğimiz zamanda ve istediğimiz yerde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“İran, bedelini ağır öder”

Geçtiğimiz hafta İran, İsrail’in iki hava üssüne füze saldırısı düzenlemiş, ancak saldırıda herhangi bir can kaybı ya da ağır hasar meydana gelmemişti. Gallant, İran’ın bu saldırısına değinerek, “İranlılar hava kuvvetlerinin kabiliyetlerine dokunmadı. Hiçbir uçak hasar görmedi, hiçbir filo devre dışı kalmadı” dedi. Savunma Bakanı, bu saldırıların İsrail’in hava kuvvetleri üzerindeki gücünü azaltmadığını, aksine İsrail’in yanıt vermek için daha güçlü bir konumda olduğunu belirtti.

Gallant, “İran'ın İsrail'e zarar vermeye çalışması büyük bir hata olur. Hem savunmada hem de saldırıda çok güçlü bir pozisyondayız. İran’a karşı sadece bir savunma değil, aktif bir eylem planımız var ve bu bizim için sadece bir açıklama ya da bir yönlendirme değil, somut bir çalışma planıdır” ifadelerini kullanarak İran’a yönelik tehditlerini sürdürdü.

“İstediğimiz zaman yanıt vereceğiz”

İran’a karşı harekete geçmek için İsrail’in hazır olduğunu belirten Gallant, “İran, son dönemlerde hem Gazze hem de Beyrut'ta olduğu gibi İsrail’i provoke etmenin sonuçlarını daha önce gördü. Bize zarar vermeye çalışanlar, bunun karşılığında İsrail’in gücünü ve kararlılığını hissetmek zorunda kalacaklar” dedi.

İsrail, son dönemde Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik yoğun saldırılar düzenlemiş ve Gazze’deki Hamas liderlerinin bulunduğu bölgelere hava harekatları yapmıştı. Gallant, İsrail’in gerektiğinde benzer operasyonları İran’a karşı da gerçekleştirebileceğini ifade ederek, “Güvenlik durumunu yakından takip ediyoruz ve tehditlere karşı en uygun zamanda en güçlü yanıtı vereceğiz” açıklamasını yaptı.

İsrail-İran gerilimi tırmanıyor

Son haftalarda artan saldırılar, İsrail ve İran arasındaki gerilimi daha da tırmandırmış durumda. İsrail yönetimi, İran’ın nükleer kapasitesini ve bölgedeki militan gruplara olan desteğini sürekli olarak eleştiriyor ve Tahran yönetimini “barışa tehdit” olarak nitelendiriyor. İran ise İsrail’in Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği katliamı kınayarak, İsrail’in “agresif tutumunu” durdurması gerektiğini savunuyor.

Uluslararası gözlemciler, İsrail’in İran’a yönelik doğrudan bir askeri harekat düzenleme ihtimalinin düşük olduğunu belirtse de, her iki tarafın da karşılıklı tehditler ve saldırılarla gerilimi artırmaya devam edeceği tahmin ediliyor.