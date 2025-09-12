İsrail Savunma Bakanı’nın numarası sızdırıldı: Türk kullanıcılar görüntülü aradı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın cep telefon numarasının sosyal medyaya sızdırıldığı öğrenildi.

Numarasının sızdırılmasının ardından İsrailli bakanın çok sayıda kişi tarafından görüntülü arandığı, bu kişiler arasında Türk sosyal medya kullanıcılarının da yer aldığı ifade edildi. Türk sosyal medya kullanıcılarının İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ı görüntülü araması, İsrail basınında geniş yankı buldu.

Tehdit mesajları aldığı da iddia edildi

İsrail devlet televizyonu KAN, "Türk hackerlar"ın Savunma Bakanı'nı görüntülü aradığını, Katz'ın aramayı cevapladığı ve görüşmenin fotoğraflarını yayınladıklarını kaydetti.

Katz'ın çok sayıda tehdit mesajı aldığı da öne sürüldü.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde de, Katz'ın cevapladığı görüntülü aramanın ekran görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi.

Katz’ın uzun süredir aynı telefon numarasını kullandığı, bu numaranın geçmişte farklı gruplarda paylaşıldığı aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise dünyanın çeşitli ülkelerinden organize olarak telefonuna mesajlar ve aramalar bırakıldığını duyurdu.