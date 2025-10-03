İsrail, Sumud Filosu aktivistlerini Ketziot Hapishanesi’ne attı

İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesini tamamladı. Filodaki son tekne de İsrail güçleri tarafından yasa dışı biçimde ele geçirildi.

Müdahale sonrası alıkonulan yüzlerce aktivist sorgularının ardından, Negev Çölü’nde bulunan Ketziot Hapishanesi’ne nakledildi. Gazze ile Mısır sınırına yakın bölgede yer alan bu cezaevi, İsrail’in yıllardır Filistinlileri tutmak için kullandığı en büyük hapishanelerden biri olarak biliniyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, insani yardım taşıyan gemilere yönelik bu müdahaleyi uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiriyor. Aktivistlerin serbest bırakılması için çeşitli insan hakları kuruluşlarının diplomatik girişimlerde bulunması bekleniyor.