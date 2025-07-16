İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı’nı vurdu

İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Suriye’deki Dürzi sivillere yönelik gelişmeleri ve faaliyetleri yakından izlemeye devam ediyor ve siyasî otoritenin talimatları doğrultusunda bölgede saldırılar düzenliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumda." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu ayrıca, Suriye ordusuna yönelik saldırıların ardından, sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu

Suriye devlet televizyonu Al Ekhbariya, "Şam şehrinde kaynağı bilinmeyen yüksek sesli bir patlama" olduğunu duyurmuştu.

Süveyda şehrinde neler oluyor?

13 Temmuz'da Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilinde bir süre önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye’nin güneyine yönelik saldırılara ilişkin “Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" ifadelerini kullanmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Suriye'ye yönelik saldırıların artacağı sinyalini vermişti.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

Ateşkes ilan edildiği duyurulmuştu

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra ise salı günü Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da, Suriye hükümetinin askeri güçlerini Süveyda kentinden çekmesi gerektiğini, aksi takdirde saldırılarını şiddetleneceğini açıklamıştı.