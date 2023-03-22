İsrail, Suriye'nin Halep havalimanına hava saldırısı düzenledi
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Halep havalimanına hava saldırısı düzenleyerek "maddi hasara" neden olduğunu açıkladı.
Suriye Savunma Bakanlığı açıklamayı Çarşamba günü erken saatlerde Facebook üzerinden yaptı.
İsrail ordusu henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.
İsrail, Tahran'ın 2011'de başlayan iç savaşta Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı desteklemesinden bu yana etkisinin arttığı Suriye'de İran'la bağlantısı olduğunu söylediği hedeflere karşı yıllardır saldırı düzenliyor.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail, Halep havalimanına altı aydır düzenlediği üçüncü saldırıda "Latakia kentinin batısından Akdeniz üzerinden 3:55'te bir dizi füze ateşledi".