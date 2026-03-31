İsrail, Tahran'ın altyapısına yönelik saldırıların tamamlandığını açıkladı

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da altyapı hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırısı dalgasının sona erdiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, İran’daki altyapı unsurlarını hedef alan operasyonların yoğun şekilde devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu saldırılara ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlatmıştı.

İran ise buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin yer aldığı Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılar düzenledi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.