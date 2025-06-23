İsrail tarihinde bir ilk: İran saldırılarında 35 dakika boyunca aralıksız siren çaldı

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, İran'ın gerçekleştirdiği son füze saldırılarında İsrail'in enerji altyapısı hedef alındı. Saldırılardan biri, ülkenin kuzeyindeki Safed bölgesine isabet ederken, burada yangın çıktığı ve bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Şimdiye dek en uzun siren!

İran'ın bu saldırısı sırasında İsrail genelinde 35 dakika boyunca alarmların çaldığı kaydedildi. Bu sürenin, şimdiye dek ülkede kaydedilen en uzun siren dizisi olduğu ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bu saldırılarda taktik değişikliğine gidildiği ve Tel Aviv ile Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyinden güneyine birçok bölgenin hedef alındığı belirtildi.

BREAKING: Video Captures Iranian Missile Striking Israelpic.twitter.com/QBex36Fasi — TaraBull (@TaraBull808) June 23, 2025

İsrail ordusu ise misilleme olarak Tahran'daki bazı askeri hedefleri vurmaya başladıklarını duyurdu. Başkentte patlama sesleri duyulurken, İran'ın Tesnim haber ajansı, Tahran'ın kuzeyindeki Evin bölgesinde yer alan bir elektrik tesisinin hedef alındığını ancak geniş çaplı bir kesintinin yaşanmadığını aktardı.

İran devlet televizyonu binası zarar gördü

İlna haber ajansı ise İran devlet televizyonuna ait teknik binanın saldırıda zarar gördüğünü bildirdi. İsrail Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu şu anda Tahran'ın merkezindeki hedeflere görülmemiş yoğunlukta saldırıyor" ifadelerine yer verildi.