İsrail televizyonu: İsrail kabinesi Gazze'ye yönelik saldırıların artırılmasını onayladı
İsrail Güvenlik Kabinesi, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını artırmasına onay verdi.
Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, kabinenin Gazze'ye yönelik saldırıları artırmasına onay vermesi nedeniyle İsrail ordusunun Hamas yönetimine ait bazı sembol binaları hedef almasının beklendiği belirtildi.
Kabinenin aldığı bu kararla, İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasındaki gerilimin günlerce sürmesinin beklendiği ifade edildi.
İsrail Hamas ile ateşkes önerisini reddetti
Öte yandan İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas ile ateşkese varılması önerisini reddettiği bildirildi.
Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv yönetimine Hamas ile ateşkese varılması önerisinde bulundu. Netanyahu kabineyi bilgilendirerek ataşkes önerisini geri çevirdi. Toplantıda İsrail'in saldırıları yoğunlaştırması talimatı verilmişti.