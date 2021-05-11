İsrail uçakları Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail uçakları Gazze'nin batısındaki 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yıktı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle bu akşam İsrailli bir kadın öldü.
İsrail ordusu, Gazze'nin batısında bulunan 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yıktı.
Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı Hanadi Kulesi, İsrail'in saldırı tehdidinden kısa süre sonra hava saldırısıyla yıkıldı.
TİKA'nın Gazze ofisinin de bulunduğu binada yaralı ve can kaybına ilişkin bilgiye henüz ulaşılamadı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise Telegram'da yayınladığı mesajında İsrail'in Gazze'deki sivil binaları hedef alması durumunda Tel Aviv'e Askalan'dan daha şiddetli füze saldırıları düzenleneceğini belirtmişti.
Öte yandan Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in Roş Etziyon kentinde İsrailli bir kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İsrail'in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde İsrail'in dün akşam düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetmiş, 152 Filistinli yaralanmıştı.