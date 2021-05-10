İsrail uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini vurdu

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, bugün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgeye geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesinin kabul edildiği ancak kara operasyonuna onay verilmediği belirtildi.

Gazeteye konuşan bir İsrailli yetkili, uzun süreli bir savaşı istemediklerini belirterek, "Hamas'a ağır bir darbe indirilmeli ve herkes sınırlarımızı anlamalı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, bölgede tansiyonun artması nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki birliklerine takviye yaptı. Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelerde dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu.



