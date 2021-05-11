İsrail uçakları Gazze'yi vuruyor: Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 30'a çıktı
İsrail'in Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail uçakları Gazze'nin batısındaki 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yıktı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle bu akşam İsrailli bir kadın öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölü sayısının 30'a, yaralı sayısının ise 203'e çıktığını duyurdu.
İsrail ordusu, Gazze'nin batısında bulunan 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölü sayısının 30'a, yaralı sayısının ise 203'e çıktığını duyurdu.
Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı Hanadi Kulesi, İsrail'in saldırı tehdidinden kısa süre sonra hava saldırısıyla yıkıldı.
TİKA'nın Gazze ofisinin de bulunduğu binada yaralı ve can kaybına ilişkin bilgiye henüz ulaşılamadı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise Telegram'da yayınladığı mesajında İsrail'in Gazze'deki sivil binaları hedef alması durumunda Tel Aviv'e Askalan'dan daha şiddetli füze saldırıları düzenleneceğini belirtmişti.
Öte yandan Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in Roş Etziyon kentinde İsrailli bir kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.