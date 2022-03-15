İsrail, Ukrayna’ya sahra hastanesi kuruyor

Hüsniye GÜNGÖR

İsrail, Ukrayna’ya 6,4 milyon dolarlık bir sahra hastanesi kuracak. İsrail Büyükelçiliği, Ukrayna'ya sahra hastanesi gönderilmesinin hükümetçe bugün onaylandığını duyurdu.

Büyükelçilik tarafında paylaşılan basın bülteninde, Parlayan Yıldız (Kochav Meir) adı verilen insani yardım misyonunun, savaş yüzünden ülkenin batısına göç eden birçok Ukraynalıyı tedavi etmeyi amaçladığı belirtildi. Hastanenin yaklaşık bir ay hizmet vermesi bekleniyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilecek operasyon Sheba Tıp Merkezi, Clalit Sağlık Fonu'na ait Schneider Çocuk Tıp Merkezi ile sağlık sistemi genelindeki tıbbi ve hemşirelik personelinden oluşan bir heyet tarafından yürütülecek.

Bir ay için bir sahra hastanesinin kurulması ve işletilmesi için gereken 21 milyon yeni İsrail Şekeli, yani 6,4 milyon dolar tutarındaki maliyet İsrail Başbakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilecek. İsrail'deki birçok ulusal ve sosyal projeye destek olan Schusterman Ailesi ve The Joint de finansal katkıda bulunacak.

Sahra hastanesinde bir acil servis odası, bir doğum odası ile erkek, kadın ve çocuk hastaların tedavi edileceği bölümler yer alacak. Hastanede yer alacak görüntüleme ve laboratuvar cihazları mobil teknoloji kullanarak tanı için İsrail'deki Sheba Tıp Merkezi ile birlikte çalışacak.