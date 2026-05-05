İsrail ve ABD'den yeni operasyon iddiası! Kritik karar Trump'a bağlı

İsrail ve ABD'nin, İran üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla olası bir askeri harekât hazırlığında olduğu öne sürüldü. CNN'e konuşan İsrailli bir kaynak, planın Hürmüz Boğazı'nda artan gerilimle eş zamanlı olarak gündeme geldiğini belirtti.

"Kısa süreli askeri harekât" iddiası

Haberde yer alan bilgilere göre, İran'daki enerji altyapısı ile üst düzey yetkililerin hedef alınabileceği ifade edilirken, İsrailli kaynak, "Amaç, müzakerelerde İran'ı daha fazla taviz vermeye zorlamayı hedefleyen kısa süreli bir askeri harekat gerçekleştirmek" dedi.

Kaynak, söz konusu planın büyük ölçüde geçen ay sağlanan ateşkesten önce hazırlandığını, ancak uygulamaya geçilip geçilmeyeceğinin ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai kararına bağlı olduğunu aktardı.

ABD'den "Özgürlük Projesi" açıklaması

Trump, 4 Mayıs itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve krizle doğrudan ilgisi bulunmayan ülkelere ait gemilerin geçişine destek verileceğini duyurmuş ve bu girişimi "Özgürlük Projesi" olarak adlandırmıştı.

Trump, söz konusu ülkeler için "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanırken, operasyonun ağırlıklı olarak insani amaç taşıdığını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da bu kapsamda 15 bin asker, 100'den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerleriyle destek sağlanacağını açıkladı.

Hürmüz'de gerilim tırmanıyor

Bölgede tansiyon, Hürmüz Boğazı'nda yaşandığı belirtilen bir olayla daha da yükseldi. İran'ın, ABD donanmasına ait bir gemiyi iki füzeyle hedef aldığı iddia edildi.

Tesnim Haber Ajansı'nın haberinde, söz konusu geminin radarını kapatarak boğaza yaklaşmaya çalıştığı, tespit edilmesinin ardından İran tarafından "ateşkesi ihlal ettiği" gerekçesiyle uyarıldığı belirtildi. Uyarılara rağmen geri çekilmeyen geminin çevresine seyir füzesi, insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle uyarı atışları yapıldığı öne sürüldü.

Öte yandan CENTCOM, ABD savaş gemisine yönelik füze saldırısı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.