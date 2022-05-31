İsrail ve BAE serbest ticaret anlaşması imzaladı

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı.

İsrail'in BAE büyükelçisi Amir Hayek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ticareti yapılan ürünlerin yüzde 96'sında gümrük vergilerinin kaldırımasını öngören bir serbest ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu.

İsrail ile BAE arasında resmi ilişkiler ilk olarak 2020 yılında imzalanan ve ABD'nin aracılık ettiği İbrahim Anlaşması ile başlamıştı.

Söz konusu anlaşma İsrail ile bir Arap ülkesi arasında imzalanan ilk ticaret anlaşması olma özelliğini taşıyor.