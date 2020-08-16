İsrail ve BAE'li şirketler ilk ticari anlaşmayı imzaladı

16 Ağustos 2020

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) APEX Ulusal Yatırım Şirketi, İsrail Tera Grup'la koronavirüsle ilgili araştırma geliştirme çalışmaları için ticari anlaşma imzaladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, APEX Yönetim Kurulu Başkanı Halife Yusuf Huri, Tera Grup'la yapılan iş birliğinin, BAE ve İsrail iş sektörleri arasındaki ticaret, ekonomi ve etkin ortaklık açılımında bir ilk olduğunu belirtti.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasının ilk ürünü olan bu anlaşmayla, Kovid-19'la ilgili araştırmaların yanı sıra virüsün tespit sürecini hızlandıracak, kolaylaştıracak ve yüksek doğruluk sağlayacak bir cihaz geliştirilmesi hedefleniyor.

APEX, son zamanlarda yoğunlaştığı sağlık sektörü dahil olmak üzere kamu yatırımı alanında faaliyet gösteriyor.

İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü'nün bir parçası olarak 2003 yılında kurulan Tera Grup da araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik yatırımlar yapıyor.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA