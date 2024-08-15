İsrail ve Hamas arasında 'Philadelphia Koridoru' ısrarı devam ediyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordusunun Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin siyasi düzeyin bu konudaki kararına bağlı olarak tüm seçenekleri hazırladığını duyurdu. İncelemelerde bulunmak üzere Philadelphia Koridoru'na gelen Halevi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin-Mısır sınırında 14 kilometre uzunluktaki Philadelphia koridoru, Hamas'ın yeniden gücüne kavuşması gibi bir sorunu içerdiği için bunun ülkesi için önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Halevi, "Siyasi düzey, Koridorda kalmaya karar verdiğinde burada nasıl güçlü bir şekilde kalacağımızı bileceğiz" dedi. Halevi, ancak kontrol ve gerektiğinde müdahale etme kararı verildiğinde bunun da nasıl yapılabileceğinin hazırlandığını vurguladı.

Arabuluculuk adımları sonrası açıklama

İsrail resmi televizyon kanalı KAN ise Halevi'nin Philedelphia Koridoru'na dair açıklamalarının 'İsrail'in son günlerde konuyu ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucularla gizli görüşmelerde ele aldıktan sonra' yapıldığını iddia etti. Konuya ilişkin arabulucuların herhangi birinden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah'ı 7 Mayıs'ta işgal etmişti. Refah'a kara saldırısı başlatan ve bölgede işgalini genişleten İsrail ordusu, halihazırda "Philadelphia Koridoru"nu tamamen ele geçirmiş durumda. Netanyahu, Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakerelerinde 'Philadelphia Koridoru'ndaki işgalin devam etmesini şart koşmuştu.