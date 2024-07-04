İsrail ve Hamas arasında yeni ateşkes teklifi: Arabulucular iletti

Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes için aylardır süren görüşmelerde yeni taslağın masada olduğu bildirildi

Hamas'ın yeni ateşkes teklifini arabulucular Mısır ve Katar'a ilettiği açıklandı.

Hamas lideri İsmail Haniye, Katarlı ve Mısırlı arabulucularla yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'de savaşı sonlandırma konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Filistin halkımıza yönelik saldırıların durdurulması amacıyla arabulucu kardeşlerimizle (Mısır-Katar) fikir alışverişinde bulunduk." ifadeleri kullanıldı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Haniye'nin son gelişmelerle ilgili Türk yetkililerle de görüştüğü belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Hamas'ın Gazze'de olası ateşkes anlaşmasına yönelik önerilerini görüşmek üzere bu akşam güvenlik kabinesini toplayacak. İsrail Başbakanlığı'ndan bir kaynak, kabine toplanmadan önce Netanyahu'nun ateşkes müzakere ekibiyle istişarelerde bulunacağını söyledi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin Mossad adına yaptığı esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamada, Hamas'tan yanıt geldiğini bildirmişti. Açıklamada, "Rehine (takası) anlaşmasında arabulucular, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması anlaşması teklifine verdiği yanıtı müzakere ekibine iletti." ifadelerine yer verilmişti.