İsrail ve İngiltere genelkurmay başkanları bir araya geldi

Halevi ile Radakin, yaptıkları görüşmede İsrail ve İngiltere'nin ülkenin işbirliği alanları ve bölgedeki stratejik konuları ele aldı.

İsrail Savunma Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Lübnan'dan İsrail'e resmi ziyaret için gelen İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüştüğünü paylaşmıştı. Açıklamada, Gallant ve Healey arasında 'savunma ve istihbarat alanları dahil, birçok stratejik ve askeri alanda iş birliğinin görüşüldüğü' kaydedilmişti.