İsrail ve Lübnan ateşkese çok yakın! Anlaşmanın ayrıntıları belli oldu

İsrail ile Lübnan arasında uzun zamandır devam eden savaş sona ermek üzere. ABD merkezli Axios’a konuşan üst düzey İsrailli ve ABD’li yetkililer, tarafların nihai bir anlaşmaya yaklaştığını belirtti.

8 Ekim 2023’te Hizbullah’ın İsrail’e roket fırlatmasıyla başlayan ve 1 Ekim 2024’te İsrail’in Lübnan’a girmesi ile alevlenen savaş binlerce Lübnanlının hayatını kaybemesine, binlercesinin yaralanmasına, binlercesinin de yerinden edilmesine neden olmuştu. Ateşkes sonrası göç etmek zorunda kalan sivillerin yeniden evlerine dönmesi bekleniyor.

Anlaşmanın detayları belli oldu

ABD liderliğinde bir gözetim komitesince denetlenecek taslak anlaşma, 60 günlük bir geçiş dönemini içeriyor. Bu iki aylık süreçte İsrail ordusunun güney Lübnan’dan çekilmesi, Lübnan ordusunun sınır bölgelerine konuşlanması, Hizbullah’ın ağır silahlarını Litani Nehri’nin kuzeyine taşıması öngörülüyor. ABD’nin olası tehditlere yönelik İsrail’e bir güvence mektubu vermeyi de kabul ettiği belirtiliyor.

Müzakerelerin perde arkası

Müzakereler, geçtiğimiz perşembe günü Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasıyla karmaşık bir hal aldı. Netanyahu’nun karara öfkelendiği ve özellikle Fransa'nın mahkeme kararını uygulayacağını açıklamasıyla gerilimin arttığı ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşerek gerilimi çözmeye çalıştı. Biden’ın, Netanyahu’nun öfkesinin haklı olduğunu ifade ederken, Macron’un ise Fransa’nın UCM’ye karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu.

Netanyahu anlaşmayı İsrail Güvenlik Kabinesi’ne sunacak

Öte yandan arabulucu ABD’li Amos Hochstein, İsrail’in somut adımlar atmaması durumunda müzakerelerden çekilme tehdidinde bulundu.

Netanyahu ise pazar günü üst düzey bir toplantı ile anlaşmaya doğru ilerleme kararı aldı. Ancak halen çözülmesi gereken bazı meselelerin bulunduğu da öğrenildi.

Bir sonraki Netanyahu’nun, anlaşmayı İsrail Güvenlik Kabinesi’ne sunarak oylama yapması bekleniyor. ABD Savunma Bakanlığı’nın Orta Doğu politikaları sorumlusu Dan Shapiro da, pazartesi günü Savunma Bakanı Israel Katz ile görüşecek.

ABD’li yetkililer de tarafların nihai anlaşmaya yaklaştığını doğrulasa da, müzakerelerin henüz tamamlanmadığını belirtti.