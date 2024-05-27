İsrail ve Mısır arasında çatışma: 1 asker öldü

İsrail ve Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi’nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı’nda çatışma çıktı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı’ndaki çatışma doğrulanarak, Mısır ile temas halinde olunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Birkaç saat önce Mısır sınırında bir silahlı çatışma meydana geldi, olay soruşturma altında, Mısır tarafıyla diyalog sürüyor” denildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, çatışmada 1 Mısır askerinin hayatını kaybettiği, İsrail tarafında ise can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Haberlerde, ayrıca çatışmanın Mısır askerleri tarafından başlatıldığı iddia edildi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmada 1 Mısır askerinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Yapılan açıklamada, “Mısır Silahlı Kuvvetleri, Refah sınır şeridinde meydana gelen ve bir güvenlik personelinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak yetkili makamlar tarafından soruşturma yürütmektedir” denildi