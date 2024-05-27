İsrail ve Mısır askerleri sınır kapısında çatıştı
Gazze Şeridi'ni aralıksız vuran, son olarak Refah bölgesine operasyon düzenleyen İsrail ordusunun bugün Mısır ordusuyla çatıştığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.
Öte yandan İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü. Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı, bölge ile Mısır arasındaki geçiş noktası olması açısından önem taşıyor.