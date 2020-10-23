İsrail ve Sudan ilişkileri normalleştirme kararı aldı

23 Ekim 2020

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail ve Sudan, barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı." ifadesini kullandı.

İsrail ile barış yapmak için bekleyen en az 5 ülke daha olduğunu iddia eden Trump, bu ülkelerden birinin de Suudi Arabistan olduğunu vurguladı.

Ayrıca Oval Ofis'teki toplantıya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da telekonferans yoluyla katıldı.

Trump Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıkmadan dakikalar önce Beyaz Saray, Sudan konusunda bir açıklama yapmış ve Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongreye bildirdiğini aktarmıştı.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapmasının" hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, ülkenin yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.