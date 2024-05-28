İsrail yeniden çadırları hedef aldı: Refah'ta 21 kişi öldü

Filistinli yetkililer, İsrailli yetkililerin Filistinlilere kaçış noktası olarak gösterilen bölgeye İsrail ordusu tarafından yeni bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamaya göre, İsrail'in Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 13'ü kadın 21 kişi öldürüldü.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, İsrail'in Refah'a yönelik yeni saldırılarını katliam olarak nitelendirdi ve UAD'nin İsrail kararının uygulanması çağrısında bulundu.

Hamas: Refah'ta İsrail saldırıları ve işgalini durdurmak için BMGK önlem almalı

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını durdurmak için acil önlem alma talebinde bulunarak Tel Aviv yönetiminin Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah'a saldırıları durdurma kararını görmezden gelmesine ilişkin sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.

Hamas'tan, İsrail'in UAD kararına rağmen Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumdan ve BMGK'den, çeşitli bölgelerinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını ve evlerini hedef alan rastgele ve barbarca Siyonist bombardımanına maruz kalan Refah kentine yönelik İsrail saldırılarını ve artan işgalini durdurmak için acil ve pratik önlemler almasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

UAD'nin kararına rağmen İsrail'in Refah'a daha fazla askeri birlik göndermesi sebebiyle "yerinden edilmiş Filistinlilerin doldurduğu küçük kentte katliam uyarısı" yapılan açıklamada, "Suçlu Siyonist yapının (İsrail) UAD'nin kararını dikkate almamasına karşı BMGK'nin hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.