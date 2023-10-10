İsrail "Yıllarca sürer" dedi petrol uçuşa geçti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, zor günlerin kendilerini beklediğini, "çok kapsamlı ve geniş bir savaşın göz açıp kapayınca kadar" bitmeyeceğini söyledi. Herzog, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin, halka hitaben bir konuşma yaptı. İsrail'in bugünlerde içerisinde bulunduğu gelişmelerin, geniş kapsamlı bir savaşın parçası olduğunu dile getiren Herzog, "Böylesi bir savaş göz açıp kapayıncaya kadar bitmez.

Düşmanlarımız siber saldır, gerçek olmayan görüntüler ve raporlar yayınlayarak önemli psikolojik çabalar sarf ediyor. Bunların tüm amacı içimize korku ve endişeyi salmak" ifadelerini kullandı. Herzog, "Tartışmasız bir gerçek olarak, başarmanın dışında İsrail devletinin başka bir seçeneğinin olmadığını" söyledi. Halktan rehavete kapılmamalarını isteyen Herzog, kendilerini zor günlerin beklediğini, "düşmana karşı birleşmenin ve tek yumruk gibi hareket edilmesi" gerektiğini kaydetti.

Açıklama petrol fiyatlarına yansıdı

Ortadoğu’da tansiyonun yükselmesinin ardından petrol fiyatları yüzde 5’e kadar yükselerek geçen haftaki kayıplarının bir kısmını sildi. ABD ham petrolün varil fiyatı savaş riskinin piyasalara yeniden dönüşü ile 86 doları aştı. Brent petrol varil fiyatı ise yüzde 4 yükselişle 87.95 dolardan alıcı buluyor.

Brent ve ABD ham petrolü, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan küresel büyümenin petrol talebi görünümüne olumsuz etkisi sebebiyle geçtiğimiz hafta 10 dolar civarında kayıplar yaşamıştı. Citigroup Inc. analistleri Ed Morse ve Eric Lee’ye göre İsrail-Hamas savaşı Suudi Arabistan’ın günlük 1 milyon varil petrol kesintisi daha yapacağı beklentilerini azalttı. Analistler yayımladıkları notta İsrail’in İran’a saldırı ihtimaline bağlı risklerin ise arttığını belirtti.

ABD ham petrolünde çeşitli vadelerdeki fiyat farkının arz-talep dengesinde pek değişim olmadığını gösterdiğini belirten ING Groep Emtia Stratejisti Warren Patterson “Yine de durumun nasıl evrileceğine yönelik belirsizlik fiyatları destekleyecektir” değerlendirmesini yaptı. Saldırılar sonrası Ortadoğu Borsaları da değer kaybetti. İsrail’in gösterge TA-35 endeksi yüzde 6,4 ile son üç yılın en büyük kaybını yaşadı. Suudi Arabistan’ın Tadawul Tüm Hisseler Endeksi yüzde 1.6, Mısır’ın EGX30 endeksi yüzde 2.6 geriledi.

Havayolu şirketleri, İsrail uçuşlarını askıya alıyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e 7 Ekim'de başlattığı saldırının ardından bazı hava yolu şirketleri İsrail'e uçuşlarını iptal etti.

Para birimi sert düşen İsrail'de döviz satışı önlemi

Saldırıların hedefi olan İsrail'de para birimi şekel yüzde 2'ye varan gerileme kaydetti. İsrail Merkez Bankası para birimindeki oynaklığa müdahale etmek için 30 milyar dolara varan döviz satışı programı açıkladı.

Hamas'ın İsrail’e saldırılarının ardından çatışmalar devam ederken, İsrail Merkez Bankası 30 milyar dolara kadar döviz satış programı duyurdu. Banka, para birimi şekeldeki oynaklığı yumuşatmak ve piyasaların düzgün işleyişinin devamını tesis etmek için gerekli likiditeyi sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde piyasada faaliyet göstereceğini belirtti.

ABD: İsrail'in güvenliğine destek vermeye kararlıyız

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak İsrail'in güvenliği için gereken desteği sağlamakta kararlı olduklarını bildirdi. ABD'nin İsrail’in güvenliğine olan sarsılmaz desteğini yineleyen Harris, ülkesinin İsrail’e gereken desteği sağlamakta kararlı olduğunu vurguladı.

İsrail, 300 bin yedek askeri orduya çağırdı

Hamas, cumartesi günü Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine sızarak eş zamanlı çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucu çoğu sivil olmak üzere 700’ün üzerinde İsrailli hayatını kaybetti. Hamas'ın saldırılarına şu ana kadarki en ağır bombardımanı uygulayarak karşılık veren İsrail’in bu saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 500'e yaklaştı. İsrail ordusu 300 bin yedek askerin birliklerine çağrıldığını ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin "tümüyle abluka" altına alınacağını, Hamas'ın kontrolü altında 2 milyonun üzerinde nüfusu olan bölgeye gıda ve yakıt girişinin engelleneceğini söyledi. Her iki tarafın saldırıları devam ederken tüm dünyada gözler savaşa kilitlenmiş durumda. Wall Street Journal’ın Hamas ve İran destekli Hizbullah’ın kıdemli üyelerini kaynak gösterdiği haberine göre İranlı güvenlik yetkilileri Hamas’ın saldırı planına yardım etti ve saldırıya geçtiğimiz pazartesi Beyrut’ta düzenlenen bir toplantıda yeşil ışık yaktı.

ABD Başkanı Joe Biden iki günde iki kez İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü ve askeri yardım desteğini iletti. ABD aralarında uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un da olduğu altı gemisini Doğu Akdeniz’e intikal ettirdi.

Türk Dışişleri iki taraf için de itidal çağrısı yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız” dedi. Erdoğan, Filistin-İsrail sorununun çözümü için 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti (Doğu) Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesinin “artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu” dile getirdi.