İsrail yine ateşkesi ihlal etti! Beyrut'a hava saldırısı

İsrail ordusu, yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Operasyona ilişkin açıklama, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin ABD merkezli X platformundaki hesabı üzerinden yapıldı.

Adraee, saldırının Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birini hedef aldığını ileri sürdü. Ancak hedefin kimliğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise saldırılar sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını, bölgedeki binalarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dahiye'de vurulan bir binadan yoğun duman yükseldiği görülüyor.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılarını başlatmış, bu süreç Eylül 2024'te geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in bu süre içinde binlerce ihlalde bulunduğu belirtilmişti. İsrail'in 8 Ekim 2023 sonrası ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tuttuğu, ayrıca uzun yıllardır kontrol ettiği bazı bölgelerden de çekilmediği biliniyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek 27 Kasım 2024 ile 20 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda 331 kişi hayatını kaybetti, 945 kişi yaralandı.