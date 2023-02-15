İsrail: Zor gününde Türkiye ile dayanışma içindeyiz

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş depremleri sonrası ülkesinin desteğini göstermek için Türkiye’ye geldi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştü. Cohen, Çavuşoğlu’yla yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Ziyaretinin amacının depremlerin ardından İsrail'in Türkiye ile dayanışmasını göstermek, bu arada da ikili ilişkileri ele alma fırsatı olduğunu belirten Cohen, “Bu ilişkiler son bir yıl içinde gerçekten çok daha iyi bir noktaya geldi.

İsrail hükümeti ve İsrail halkı adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve destek vaatlerimizi iletmek istiyorum” dedi. Cohen, depremlerden etkilenen herkese desteklerini sunmaya çalışacaklarını belirterek, “Geçen yüzyıl içinde yaşanan en büyük felaketlerden biri bu” dedi.

İnsani yardımın siyasi hiçbir sınırı olmadığının altını çizen Cohen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu, bu zor günlerde dayanışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve biz elimizden gelen her türlü yardımı sağlayarak sadece ihtiyacı olanlara şu anda değil, gelecekte de yardıma devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum çünkü anladığım kadarıyla önümüzdeki sorunlar gerçekten son derece büyük.”

“İsrail, ilk günden Türkiye’ye 450’den fazla bu anlamda profesyonel çalışan arama kurtarma ekibini gönderdi” diyen Cohen, felakete iki ülke olarak birlikte cevap verileceğini aktardı. Cohen, Türkiye’nin 2012’de İsrail'deki yangın için yardıma koştuğunu, Türkiye’nin uçaklarını gönderdiğini ve dayanışma sergilediğini hatırlattı.

“İki ulus, uzun bir tarihi dostluk bağıyla da işbirliği bağıyla da birbirine bağlanmıştır ve birçok Yahudi, Türkiye’den geldikleri için gurur duyuyorlar” diyen Cohen, stratejik anlamda başka alanlarda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi için görüşüldüğünü kaydetti.