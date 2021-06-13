İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi bitti

İsrail meclisi, mevcut başbakan Benjamin Netanyahu’nun 12 yıllık hükmünü sona erdirecek yeni bir hükümetin göreve gelmesi için toplandı. İsrail’in meclisi Knesset’te yapılan toplantıda, Yamina Partisi’nin Lideri Naftali Bennet ve Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid’in öncülük ettiği ve sekiz partiden oluşan koalisyon, yapılan oylamada 120 sandalyeli Mecliste 60 milletvekilinin desteğiyle Netanyahu’nun çabalarına rağmen güven oyu aldı.

Yeni koalisyon hükümetinde Bennet’in 2023 yılına kadar başbakan olarak görev yapacak, 2023’e kadar dışişleri bakanı olarak görev alacak olan Lapid’in ise 2023’te Bennet’ten görevi devralması ve iki yıl boyunca başbakan koltuğunda oturması planlanıyor. Netanyahu ise Likud Partisi’nin başkanlığını yapmaya devam edecek ve muhalef lideri olacak.

Mecliste yapılan toplantıda oylama öncesi yaptığı konuşmada Bennet, Netanyahu’ya uzun yıllar boyunca ülkesi için verdiği hizmet için teşekkür ederken, yeni koalisyonunun İran’ın nükleer silah alımını engelleyeceği vaadinde bulundu. Netanyahu ise yeni ve olası hükümeti “dolandırıcılıktan oluşan tehlikeli bir koalisyon” olarak tanımlayarak koalisyonu “en kısa sürede devireceğini” söyledi.