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İsrail'de 40 yaş ve üstüne 3. doz kararı

İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz COVID-19 aşısı yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İsrail'de COVID-19 Aşı ve Salgın Kontrol Danışma Kurulu, COVID-19 aşısının üçüncü dozunun yapılacağı grupların genişletilmesine karar verdi.

Buna göre 40 yaş üstü kişilere ve öğretmenlere de üçüncü doz yapılacak.

Kararın ardından Başbakan Naftali Bennett’in bu sabah üçüncü dozu olacağı bildirildi.

Üçüncü doz olanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti

İsrail, geçen ay sonunda 60 yaş üstü, 13 Ağustos'ta da 50 yaş üstü kişilere üçüncü doz yapılmasına karar vermişti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede, 5 milyon 871 kişiye COVID-19 aşısının birinci, 5 milyon 431bin kişiye ikinci, 1 milyon 201 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

 

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