İsrail’de 70 yaşındaki bir kadın Netanyahu’ya suikast planladığı iddiasıyla gözaltına alındı

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’yu bombalı saldırıyla hedef almayı planladığı iddia edilen bir kadın gözaltına alındı. İsrail Polisi, söz konusu kişinin Tel Aviv’de ikamet ettiğini ve 70 yaşlarında olduğunu açıkladı.

Kimliği açıklanmayan kadının, çevresindeki kişilere Netanyahu’ya suikast düzenleme niyetinde olduğunu söylediği ve bu amaçla patlayıcı bulma girişiminde bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Başbakan'ın güvenlik düzenlemeleri hakkında bilgi toplamaya çalıştığı öne sürüldü.

Kadının aynı zamanda hükümet karşıtı protestolara katıldığı da ifade edildi. Polis, şüpheliyi iki hafta önce gözaltına aldı ancak mahkeme, devlet dairelerine ve Netanyahu’ya yaklaşmaması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İsrail yerel medyasına göre, kadının eylemleriyle ilgili olarak savcılığın hazırladığı dosya kapsamında, “suç işlemek ve terör eylemi gerçekleştirmek için komplo kurmak” suçlamalarıyla yarın iddianame düzenlenmesi bekleniyor.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili başka kişilerin de bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Netanyahu cephesinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.