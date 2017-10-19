İsrail'de askerlik karşıtı gösteri: 40 gözaltı

19 Ekim 2017

Kudüs'te giydikleri siyah kıyafet ve saçlarının favori kısımlarını uzatmalarıyla dikkati çeken Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, bir haftadır ülke çapında düzenledikleri gösterilerle zorunlu askerlik hizmetini protesto ediyor.

Zorunlu askerliğin erkekler için üç, kadınlar için iki buçuk yıl olduğu İsrail'deki Haredi Yahudiler'i, yoğun olarak yaşadıkları Batı Kudüs'ün Mea Şerim mahallesinde bazı yolları trafiğe kapatarak çöp kovalarını ateşe verdi.

İsrail Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu gösterilere polisin müdahalesinin sürdüğünü belirtti.

Göstericilerin şehirdeki tramvay yolunu da kapatmaya çalıştıklarını söyleyen Rosenfeld, "Kudüs'te bazı ana yolları kapatarak düzenlenen yasa dışı gösterilere katılan kırk kişi gözaltına alındı. Farklı bölgelere konuşlanan polis birimleri olaylara müdahale etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'de askere gitmeyi reddeden Harediler sık sık polisle karşı karşıya geliyor.

Ultra-Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

İsrail meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat ve Şas partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Haredileri temsil eden partilerin de yer aldığı sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.

Kaynak: AA