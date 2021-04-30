İsrail'de bayramda facia: 44 ölü, 103yaralı

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarındaki Meron Dağı'nda gerçekleştirilen Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda sahnenin çöktüğü ve en az 38 kişinin hayatını kaybettiği, 44'ü ağır 103 kişinin yaralandığı belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, olayın "ağır felaket" olduğunu ve yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde ise izdihamda 44 kişinin hayatını kaybettiği, 44'ü ağır olmak üzere 103 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca, bölgede bir sahra hastanesi kurulduğu, yoğunluktan dolayı telefon şebekelerinde sorun yaşandığı dile getirildi.

İsrail polisinin Meron Dağı'ndaki izdihama ilişkin soruşturma başlattığı da kaydedildi.

Yerel basın, önce kutlamanın yapıldığı alandaki sahne veya platformun çöktüğünü aktarmış ancak daha sonra bunu düzeltmişti.