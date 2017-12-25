İsrail'de Bitcoin şirketlerine yasak hamlesi

25 Aralık 2017

İsrail Menkul Kıymetler Kurumu (ISA) Başkanı Shmuel Hauser, Bitcoin ve diğer kripto paralara dayalı şirketlerin yasaklanmasını isteyeceğini açıkladı.

İş dünyasının katıldığı bir konferansta konuşan Hauser, gelecek hafta düzenlenecek ISA toplantısında, sanal para alanında faaliyet yürüten şirketlerin Tel Aviv Borsası'nda (TASE) işlem görmesinin yasaklanması yönünde bir önerge sunacağını söyledi.

Kripto para fiyatlarındaki dalgalanmaya dikkat çeken Hauser, "Asıl iş alanı dijital paralar olan bir şirkete izin vermeyiz. Bu şirket halihazırda listelenmişse, işlemleri askıya alınır" dedi. Bitcoin'i "balon" olarak niteleyen Hauser, "Yatırımcıların böyle bir oynaklık ve belirsizliğe maruz kalmasını istemiyoruz. Yatırımcılar nerede durduğumuzu bilmeli" diye konuştu.

Bitcoin, geçen hafta hızlı bir yükselişle 20 bin dolara yaklaştıktan sonra hızla düşmüş ve 12 bin dolar seviyesinin altına gerilemişti.

Kaynak: Reuters