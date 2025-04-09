İsrail'de güvenlik krizi! Şin-Bet Direktörü toplantıya çağrılmadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, bu akşam gerçekleştireceği güvenlik kabinesi toplantısına iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) Direktörü Ronen Bar’ı ve bazı üst düzey güvenlik yetkililerini davet etmediği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Netanyahu'nun ABD ziyareti sonrası yapacağı ilk güvenlik toplantısı, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve Şin-Bet Direktörü Ronen Bar’ın katılımı olmadan gerçekleştirilecek.

İsrail basınında yer alan yorumlara göre, Netanyahu’nun görevden almak istediği ancak Yüksek Mahkeme’nin göreve devam etmesine hükmettiği Ronen Bar’ı davet etmeme kararı, diğer güvenlik yetkililerini de toplantıya çağırmama gerekçesi oldu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich daha önce Netanyahu’dan, Bar’ın hiçbir toplantıya çağrılmaması yönünde çağrıda bulunmuştu. Muhalefet liderlerinden Benny Gantz ise Şin-Bet Direktörü’nün davet edilmemesini “insan hayatıyla oynamak” olarak nitelendirmişti.

Ronen Bar’ın görevden alınma süreci

Başbakan Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar’a görevden alınacağını bildirmiş, gerekçe olarak ise taraflar arasındaki güven sorununu göstermişti. Hükümet bu kararı onaylamış ancak Bar’ın görevine 10 Nisan’a kadar ya da yerine yeni bir atama yapılana kadar devam edeceği açıklanmıştı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ise Başbakan’ın böyle bir yetkisinin olmadığını ifade etmişti. Bunun üzerine kabine, Başsavcı Miara’nın görevden alınmasını oy birliğiyle kabul etmişti.

Netanyahu’nun bu adımı kamuoyunda tepkilere neden olurken, muhalefetin çağrılarıyla birçok kentte protesto gösterileri düzenlenmişti. Yüksek Mahkeme, Başbakan’ın kararını geçici olarak durdurmuş ve Bar’ın yerine yeni bir atama yapılmasına da geçici tedbir kararıyla engel getirmişti.