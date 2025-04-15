İsrail'de hükümet ile istihbarat teşkilatı arasındaki çekişme yeni skandalla derinleşti

Haaretz gazetesinin haberinde, ismi açıklanmayan Şin-Bet’te uzun yıllar yedek subay olarak görev yapan Ajan A'nın, Adalet Bakanlığının polis teşkilatı içindeki usulsüzlükleri soruşturan Mahaş birimi tarafından "gizli bilgileri sızdırdığı" şüphesiyle sorgulandığı belirtildi.

İsrail mahkemesinin soruşturmaya ilişkin basına getirdiği yayın yasağını kaldırmasının ardından gözaltına ilişkin detaylar İsrail medyasına yansıdı.

Itamar Ben-Gvir döneminde polis teşkilatına fanatik isimlerin alınmasına ilişkin soruşturma gündemde

İsrail'de istihbarat teşkilatının Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in döneminde bakanlık ve emniyet teşkilatına ABD'nin terör örgütü olarak tanıdığı Yahudi üstünlükçü Kah hareketine mensup kişilerin arttığına ilişkin soruşturma sıkça tartışıldı. Şin-Bet'in söz konusu soruşturmayı başlattığının basına sızması üzerine, açılan soruşturmada Ajan A'nın gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelinin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak "yetkisiz taraflara birkaç kez gizli bilgi vermekle" suçlandığı açıklandı.

Gözaltındaki Şin-Bet yetkilisi, 2 farklı konu hakkında basına ve bakana bilgi sızdırdı

Gözaltındaki Şin-Bet yetkilisinin avukatları, müvekkillerinin iki farklı konu hakkında bir bakan ve iki gazeteciyle görüştüğünü doğruladı.

Avukatlar, şüphelinin ilk olarak, Şin-Bet yöneticilerinin personel ve siyasi figürler hakkında yürütmeleri istenen soruşturmaya ilişkin bilgileri, Diaspora Bakanı Amichai Chikli ile gazeteci Amit Segal'e verdiğini aktardı.

Şüphelinin basına sızdırdığı bir diğer bilginin ise Şin-Bet’in 7 Ekim başarısızlığına ilişkin gizli soruşturma hakkında olduğu avukatlarca dile getirildi.

Şüphelinin avukatları, müvekkillerinin “Yıllardır Şin-Bet'te özveriyle ve profesyonellikle görev yaptığını, kamunun dikkatini çekmek için büyük kamu yararı olan bilgileri paylaştığını” ifade etti.

Gözaltına alınan Şin-Bet yetkilisi şüpheli ise sorgusunda üçüncü taraflarla paylaştığı bilgilerin "gizli olmadığını ve ulusal güvenliğe zarar vermediğini" savundu.

Bakan Chikli, gözaltına alınan şüpheliyi “kahraman” ilan etti

İsrail Diaspora Bakanı Amihai Chikli ise X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine bilgi sızdırdığı şüphesiyle gözaltına alınan Şin-Bet yetkilisini “İsrail’in kahramanı” olarak nitelendirdi.

Chikli, “Bir grup yetkiliye karşı risk almaya istekli bir yolsuzluk ihbarcısı. A'nın masumiyeti için tüm gücümle savaşacağım.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinden yapılan açıklamada ise, Şin Bet Direktörü Ronen Bar ile İsrail Başsavısı Gali Baharav-Miara'nın "Şin Bet'in belirli departmanlarını hukukun üstünlüğünü ve demokrasinin temellerini baltalayan derin devletin özel milislerine dönüştürdüğü” öne sürüldü.

Hükümetteki bakanlardan özellikle aşırı sağcı isimler, Netanyahu'nun daha önceden görevden almak istediği ancak Yüksek Mahkeme'nin bu kararı dondurduğu Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'a yüklendi. Bar'ı İstihbarat teşkilatı Şabak'ı siyasi amaçlarla kullanmakla suçlayan Netanyahu koalisyonundaki siyasiler, istifa çağrısı yaptı.

Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörünü görevden alma kararı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkeme Başyargıcı Isaac Amit, iç istihbarat şefi Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Başbakan Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.