İsrail'de hükümetin Gazze planına karşı on binler sokağa çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal planına ve bölgede süren saldırılara tepki olarak on binlerce kişi, ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi. Tel Aviv'de bir araya gelen kalabalık, hükümete "savaşı sona erdirin" çağrısı yaptı.

Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun işgal planının rehinelerin yaşamını tehlikeye atacağını ve İsrailli askerlerin ölümüne yol açabileceğini vurguladı. Katılımcılar, askerleri Gazze'deki çatışmalarda görev almayı reddetmeye davet ederken, muhalefet, iş dünyası ve akademi çevrelerini de hükümete karşı ses yükseltmeye çağırdı.

İsrailli rehinelerin ailelerini temsil eden bazı gruplar, hükümete tepki olarak genel grev çağrısında bulundu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde de benzer protestolar gerçekleştirildi.