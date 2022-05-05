İsrail’de iki saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’in doğusunda yer alan Elad kentinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından yoldan geçenlere silah ve baltayla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 ağır en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.



Olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için polis helikopter destekli operasyon başlattı.



Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ateşli silah kullandığını, diğerinin ise balta veya büyük bir bıçak kullandığını belirtirken, iki saldırganın araçla olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.