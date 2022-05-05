  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. İsrail’de iki saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
Takip Et

İsrail’de iki saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı

İsrail'in Elad kentindeki saldırıda en az 3 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İsrail’in başkenti Tel Aviv’in doğusunda yer alan Elad kentinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından yoldan geçenlere silah ve baltayla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 ağır en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için polis helikopter destekli operasyon başlattı.

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ateşli silah kullandığını, diğerinin ise balta veya büyük bir bıçak kullandığını belirtirken, iki saldırganın araçla olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.

Rusya'dan İsrail'e 'tiksindirici' çıkışı

İsrail Haberleri

Rusya'dan İsrail'e 'tiksindirici' çıkışı
Bu konularda ilginizi çekebilir
İsrail