İsrail'de ilk kez COVID-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi
İsrail'de yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Brezilya ve Şili'de ortaya çıkan varyantına rastlandı. Yurt dışından dönen 3 kişide görülen varyantlar ülkede endişe yarattı.
İsrail Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantı tespit edildiğini açıkladı.
Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de COVID-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandığı ifade edildi.
Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen COVID-19'un Hindistan varyantı sayısının 60'a çıktığı kaydedildi.
İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide COVID-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti.
Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de, son haftalarda COVID-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü.