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İsrail'de ilk kez COVID-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Brezilya ve Şili'de ortaya çıkan varyantına rastlandı. Yurt dışından dönen 3 kişide görülen varyantlar ülkede endişe yarattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İsrail Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantı tespit edildiğini açıkladı.

Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de COVID-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandığı ifade edildi.

Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen COVID-19'un Hindistan varyantı sayısının 60'a çıktığı kaydedildi.

İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide COVID-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de, son haftalarda COVID-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü.

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koronavirüs