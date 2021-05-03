İsrail'de ilk kez COVID-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi

İsrail Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantı tespit edildiğini açıkladı.

Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de COVID-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandığı ifade edildi.

Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen COVID-19'un Hindistan varyantı sayısının 60'a çıktığı kaydedildi.

İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide COVID-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de, son haftalarda COVID-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü.