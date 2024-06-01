İsrail'de koalisyona 'ateşkes' bombası!

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi Başbakan (Netanyahu) ile konuştum ve ona, Hamas'ı yok etmeden ve tüm esirleri geri getirmeden savaşı sonlandıracak bir hükümetin parçası olmayacağımı açıkça ifade ettim." ifadelerini kullandı.

'Hamas yok edilmeden...'

"Hamas'ı bitirmeden savaşın sonlandırılmasını kabul etmeyeceğini" vurgulayan Smotrich, şunları aktardı: "Hamas yok edilmeden savaşı bitirmeyi, İsrail ordusunun çekilmesi ve Gazzelilerin kuzey Gazze Şeridi'ne geri dönmesi yoluyla savaşın şu ana kadar elde ettiği kazanımlara ciddi zarar verilmesini ya da Yahudileri öldürmek için geri dönecek olan Filistinli tutukluların kitlesel olarak serbest bırakılmasını kabul etmeyeceğiz. Hamas'ın ortadan kaldırılmasına, tüm esirlerin geri getirilmesine, Gazze ve Lübnan'da bambaşka bir güvenlik durumunun yaratılmasına, kuzeyde ve güneyde tüm sakinlerin evlerine dönmesine ve ülkenin bu bölgelerinin hızlandırılmış kalkınmasına yatırıma kadar savaşın devam etmesini talep ediyoruz."

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de X’teki hesabından yaptığı açıklamada, "Ayrıntıları yayınlanan şekliyle anlaşma, savaşın sona ermesi ve (İsrail'in) Hamas'a teslim olma anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun anlaşmayı uygulaması durumunda hükümeti devirecekleri tehdidinde bulunarak, şunları kaydetti: "Başbakan (Netanyahu), yasa dışı anlaşmayı yayınlanan şartlara göre uygularsa, bu da savaşın sonu anlamına gelir. Dolayısıyla Otzma Yehudit (liderliğini yaptığı parti) hükümeti feshedecektir.

Bu yasa dışı bir anlaşma, terörizmin zaferi ve İsrail devletine yönelik bir güvenlik tehdididir. Böyle bir anlaşmayı onaylamak mutlak zaferi değil, mutlak yenilgiyi temsil eder. Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmadan savaşın bitmesine izin vermeyeceğiz."

İsrail'den Hamas şartı

İsrail, yaklaşık 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gibi şartları sağlamadan herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in "Gazze'deki savaşı sonlandırmak için şartlarının değişmediği" belirtilmişti.

Açıklamada, Netanyahu'nun, "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması" yönündeki hedefleri hatırlatılmıştı.

ABD'nin ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, dün, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.