'İsrail'de koronavirüse aşı geliştirildi' iddiası
İsrail'de bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini öne sürüldü.
Dünya üzerinde 100'den fazla ülkede görülen koronavirüse çare olacak tedavi yöntemleri ve aşı henüz geliştirilebilmiş değil. Ajanslara bugün düşen bir iddiaya göre İsrail'de bir araştırma merkezi koronavirüse karşı aşı geliştirdi.
Haaretz gazetesine konuşan kaynaklar, İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü bilim adamlarının virüsü anlama yolunda üyük ilerleme kaydettiğini ve bir aşının geliştirilmesinin tamamlandığını önümüzdeki günlerde duyurmasının beklendiğini ifade ettiler.