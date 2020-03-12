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'İsrail'de koronavirüse aşı geliştirildi' iddiası

İsrail'de bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini öne sürüldü.

'İsrail'de koronavirüse aşı geliştirildi' iddiası
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Dünya üzerinde 100'den fazla ülkede görülen koronavirüse çare olacak tedavi yöntemleri ve aşı henüz geliştirilebilmiş değil. Ajanslara bugün düşen bir iddiaya göre İsrail'de bir araştırma merkezi koronavirüse karşı aşı geliştirdi.   

Haaretz gazetesine konuşan kaynaklar, İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü bilim adamlarının virüsü anlama yolunda üyük ilerleme  kaydettiğini ve bir aşının geliştirilmesinin tamamlandığını önümüzdeki  günlerde duyurmasının beklendiğini ifade ettiler.

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