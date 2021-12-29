İsrail'de kuş gribi turnaları vurdu

Göçmen kuşların uğrak noktası Hula Gölü'nde kuş gribi salgını dehşeti yaşanıyor. Salgın, 5 binden fazla turnayı telef etti, 500 binden fazla tavuk da itlaf edildi.

Tam bir vahşi felaket yaşanıyor

İsrail Park ve Doğa İdaresi yetkilisi Uri Naveh, salgının henüz kontrol altına alınamadığını ve "çok sayıda ölü kuşun gölün ortasında kaldığını, sudan çıkartılamadığını" aktardı.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg, krizin "ülke tarihinde vahşi yaşama verilen en ciddi zarara yol açtığını" ve hasarın boyutunun henüz netleşmediğini belirtti.

Salgın doğal hayatı tehdit ediyor

Hula Gölü Sözcüsü Yaron Michaeli de turna nüfusunun bulunduğu bölgede salgının doğal hayata sıçraması endişesiyle kuş cesetlerinin çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Michaeli, turnaların bölgedeki çiftliklerle temas eden küçük kuşlardan hastalığı kapmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.

Tavuklar itlaf edildi, yumurta ithal edilecek

Tarım Bakanlığı, bölgede 500 bin tavuğun salgın endişesiyle itlaf edildiğini açıkladı. Tavukların itlaf edildiği çiftliğin İsrail'deki yumurta ihtiyacının yüzde 7'sini karşıladığı belirtildi.

Bakanlık, açıklamasında, piyasada milyonlarca yumurtalık eksiklik yaşanacağı endişesiyle yumurta ithal edeceğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail'de "bir ayda tüketilen 200 milyon yumurtadan yaklaşık 14 milyon kadar eksileceği, bu nedenle, 70-80 milyon kadar yumurtanın gümrüksüz biçimde ithal edileceği" bildirildi.

Her yıl yaklaşık 500 bin turnanın Afrika'ya göç rotası üzerinde İsrail'e uğradığı, bir kısmının da yolculuklarını burada tamamlayarak Hula Gölü'nde kaldığı, bu yıl burada kalan turna nüfusunun 30 bin kadar olduğu paylaşıldı.

İsrail basınında, koruyucu kıyafetler giyen çalışanların kuş cesetlerini gölden çıkarırken çekilmiş fotoğrafları yer aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım, Çevre ve Sağlık bakanlığının durumu izlediği, kuş gribinin insanlara bulaştığı yönünde bir vakaya rastlanmadığı kaydedildi.