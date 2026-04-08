İsrail'de muhalefetten ateşkes çıkışı! 'Masada bile yer almadık'

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sert eleştiriler yöneltti. Lapid, İsrail'in sürece dahil edilmediğini savunarak hükümetin kriz yönetimini hedef aldı.

Lapid'den Netanyahu'ya sert sözler

Lapid, yaptığı açıklamada ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Netanyahu'yu siyasi ve stratejik başarısızlıkla suçladı.

"Tarihimizde böyle bir siyasi felaket yaşanmamıştı. İsrail, ulusal güvenliğimizin temelini oluşturan kararlar alınırken masada bile yer almadı" diyen Lapid, sürecin İsrail açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü.

Lapid, açıklamasının devamında hükümete yönelik eleştirilerini artırarak, "Ordu, kendisinden istenen her şeyi yaptı, halk inanılmaz bir direnç sergiledi, ama Netanyahu siyasi olarak başarısız oldu, stratejik olarak başarısız oldu, kendi koyduğu hiçbir hedefe ulaşamadı. Netanyahu'nun kibir, sorumsuzluk ve stratejik planlama eksikliği yüzünden yol açtığı siyasi ve stratejik zararları onarmak yıllarımızı alacak" ifadelerini kullandı.

Ateşkes süreci ve arka plan

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik ortak saldırılar başlatmıştı. Yaklaşık 40 gün süren çatışmaların ardından ABD ile İran arasında 15 günlük geçici ateşkes üzerinde anlaşmaya varıldı.

Söz konusu süreçte, ismi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini belirtmişti.