İsrail'de Netanyahu yanlılarının ABD seçimlerindeki tercihi Trump’tan yana

İsrail’in Gazze’de bir yıldır sürdürdüğü saldırılarını Lübnan’a yayması ve ABD seçimleri yaklaştıkça iki ülke arasındaki ilişkiler yeni bir döneme giriyor.

İsrail'deki sağcı koalisyon hükümeti, Demokrat aday Kamala Harris’e yönelik tehdit söylemlerini yoğunlaştırırken, Trump’ın kazanmasını fırsat olarak görüyor.

ABD’nin Joe Biden yönetiminde İsrail’e desteğini artırarak Gazze’deki saldırıları uluslararası arenada savunması, hem ABD içinde hem de küresel düzeyde eleştirilerin odağında. Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle öne çıkan Harris’in seçim kampanyasında İsrail’i doğrudan eleştirmemesi dikkat çekiyor.

Trump, Biden-Harris yönetimini Ortadoğu politikalarında eleştirirken, Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin Trump’a yönelik desteği daha belirgin hale geliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun koalisyon ortaklarından bazı bakanlar, ABD’de Trump’ın kazanmasının İsrail’in güvenliği için daha yararlı olacağını ifade etti.

ABD’deki uzmanlara göre, Beyaz Saray’ın yeni başkanı kim olursa olsun, İsrail'e desteği devam edecek; ancak bu destek, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarını sonlandırması yönünde baskılarla birlikte gelebilir.

ABD’li uzman Jonathan Freeman, Washington’un İsrail’le olan ittifakını sürdüreceğini ancak yeni başkanın Tel Aviv’in Ortadoğu'daki stratejilerine daha sınırlı bir destek sağlayabileceğini ifade etti. İsrail, yeni yönetimin ABD’nin bölgedeki askeri varlığını azaltma politikalarının Ortadoğu’da çatışmaları artırabileceğinden endişe ediyor.