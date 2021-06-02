İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyonda anlaştı

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun muhalifleri 12 yıllık iktidarını sona erdirecek bir koalisyon anlaşmasına vardı.

Muhalefet lideri Yair Lapid ve ana koalisyon ortağı Naftali Bennet koalisyonda anlaştıklarını, hükümet kurulması için gerekli sürenin sonuna gelinen gece yarısından kısa bir süre önce duyurdu.

Ülke bu koalisyon kurulmasaydı sadece iki yıl içinde beşinci kez daha bir seçime gitmek zorunda kalacaktı.