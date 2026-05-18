İsrail'de savaş hazırlığı iddiası! Son 24 saatte yoğun mühimmat sevkiyatı

İsrail ile İran arasında yeniden çatışma ihtimaline yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken, Almanya'daki ABD üsleri üzerinden İsrail'e yoğun silah ve mühimmat sevkiyatı yapıldığı öne sürüldü.

İsrail basınında yer alan haberlerde, son 24 saatte onlarca kargo uçağının mühimmat taşıdığı iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İsrail'den Almanya'daki Amerikan üslerine giden çok sayıda kargo uçağı burada yeniden mühimmat yüklenerek kısa süre içinde İsrail'e dönüş yaptı.

Haberde, sevkiyatın kapsamına ilişkin resmi detay paylaşılmazken, operasyonun yoğun şekilde sürdüğü ileri sürüldü.

İsrail ordusunda yüksek alarm

Kanal 13'ün haberinde, İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayabileceği ihtimaline karşı yüksek alarm seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Hazırlık sürecinin büyük ölçüde tamamlandığı ve operasyonel planlamaya ilişkin belirli bir takvimin oluşturulduğu iddia edildi.

"Trump'tan yeşil ışık bekleniyor"

Haberde ayrıca İsrail yönetiminde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılar konusunda kısa süre içinde "yeşil ışık" verebileceği yönünde bir beklentinin hakim olduğu öne sürüldü.

Son dönemde ABD ile İsrail arasında İran konusunda askeri koordinasyonun arttığına ilişkin iddialar uluslararası basında sık sık gündeme geliyor.

ABD'den daha önce de mühimmat sevkiyatı yapılmıştı

İsrail Savunma Bakanlığı, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada ABD'den toplam 6 bin 500 ton mühimmat ve hafif zırhlı araç taşıyan iki kargo gemisi ile birkaç uçağın İsrail'e ulaştığını duyurmuştu.