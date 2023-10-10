İsrail'de 'savaş hükümeti' kurulacak

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden konuyla ilgili açıklama yayımlandı.

Açıklamada, koalisyon partilerinin, acil durum hükümeti kurulmasını kabul ettiği ve Netanyahu'ya buna öncülük etmesi için izin verdiği belirtildi.

Halihazırda hükümet, Likud'un yanı sıra aşırı dindar ve aşırı sağcı Şas, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail muhalefetine "acil ulusal birlik hükümeti" kurma çağrısında bulunmuştu.