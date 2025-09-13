İsrail'de sirenler çaldı! Husilerden yeni füze saldırısı iddiası

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çalmasına yol açtığını ve füzenin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ülke genelinde sirenler çaldı

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, sirenlerin ülke genelinde devreye girdiği, füzenin ise hava savunma sistemi tarafından başarıyla engellendiği belirtildi. İsrail basınında yer alan ilk bilgilere göre, saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmedi.

Henüz resmi olarak üstlenilmeyen saldırının, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.