İsrail'de siyasi gerilim! Eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'tan ses getiren çağrı

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Eisenkot, Zini'ye yazdığı açık mektupta, kişisel bedeli olsa dahi Netanyahu'nun kendisini Şin-Bet'in başına atamasına itiraz etmesini istedi.

Eisenkot, Zini'ye seslenerek "Netanyahu'ya şu anda yapılacak en doğru şeyin başsavcının Yüksek Mahkeme kararını yorumlamasını beklemek ve ardından savaş zamanı için daha deneyimli bir adayın seçilmesine izin vermek olduğunu bildirmesi gerektiğini" söyledi.

Eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot, "Askerlik hizmetinin büyük bölümünde sana komuta ettim. Operasyonel yeteneklerini ve cesaretini takdir ediyorum.Yapılacak doğru şeyi seçecek bilgeliğe sahip olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme 'Yasal değil' dese de...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasının yasal olmadığına hükmetmesine rağmen Tümgeneral David Zini'yi yeni İç İstihbarat Şefi olarak atamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü Bar'ı görevden alma kararı, İsrail'de yoğun tartışmalara ve protestolara neden olmuştu.