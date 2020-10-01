İsrail'de son 24 saatte 8 bin 919 yeni vaka

01 Ekim 2020

İsrail'de uygulanan karantinaya rağmen son 24 saatte 8 bin 919 kişide daha yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1571'e yükseldi.

Son 24 saatte 8 bin 919 kişide daha COVID-19 tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısı da 248 bin 133'e çıktı.

Bu, virüsün ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ayrıca, COVID-19 hastalarından 810'unun durumunun ağır olduğu, 177 bin 752 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 68 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 68 bin 810'a ulaştı.

İsrail yönetimi, COVID-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu söz konusu karantinanın uzatılabileceği sinyalini vermişti.

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Kaynak: AA