İsrail'de Türkiye alarmı: Yeni plan masada

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Türkiye'nin denizaltı filosunu genişletme çalışmaları İsrail'de gündeme geldi. İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, ülkedeki güvenlik yetkilileri Türk Deniz Kuvvetleri'nin artan kapasitesini gerekçe göstererek Tel Aviv yönetimine denizaltı sayısının 8'e çıkarılması yönünde tavsiyede bulundu.

Haberde, İsrail'in Türkiye'nin denizaltı alanındaki güçlenmesini yakından takip ettiği belirtildi. Bu kapsamda İsrail'in de Almanya yapımı yeni ve ileri teknoloji denizaltılarla filosunu genişletmek istediği aktarıldı.

Türkiye'nin 14 denizaltısı bulunuyor

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde yer alan bilgilere göre, Türk Deniz Kuvvetlerinin halihazırda operasyonel durumdaki 14 denizaltısının önümüzdeki yıllarda 18'e çıkarılması bekleniyor.

İsrail'in ise mevcut durumda 5 denizaltıya sahip olduğu, 6'ncı denizaltının da yakında ülkeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İki ülke arasındaki bu sayısal farkın İsrail güvenlik yetkililerinin yeni değerlendirmesinde etkili olduğu belirtildi.

İsrail'e 8 denizaltı tavsiyesi

Habere göre İsrailli savunma yetkilileri, denizaltı filosunun genişletilerek toplam sayının 8'e çıkarılması yönündeki görüşlerini siyasi yönetime iletti.

Almanya ile yapılan son anlaşma kapsamında İsrail'in, 7'nci denizaltıyı aynı fiyattan satın almasına olanak sağlayan bir opsiyonunun bulunduğu ancak Tel Aviv yönetiminin bu hakkı henüz kullanmadığı ifade edildi.

Savunma yetkililerinin, olası bir fiyat artışı yaşanmadan önce söz konusu satın alma opsiyonunun kullanılması gerektiği görüşünde olduğu aktarıldı. Bunun ardından filoya 8'inci denizaltının da eklenmesi öneriliyor.

Personel konusu da gündemde

Denizaltı filosunun büyütülmesine yönelik planların önünde yalnızca satın alma süreci bulunmuyor. Haberde, İsrail'de denizaltılarda görev yapacak personelin yeterliliğine ilişkin tartışmaların da devam ettiği belirtildi.

Bununla birlikte konunun henüz Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde profesyonel bir incelemeye alınmadığına dikkat çekildi.

Kararın yeni hükümete kalması bekleniyor

İsrailli üst düzey savunma kaynaklarına göre, yeni denizaltı alımına ilişkin sürecin seçimlere kadar tamamlanması beklenmiyor.

Bu nedenle filonun genişletilmesine yönelik olası satın alma kararının seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümet döneminde alınabileceği ifade edildi.