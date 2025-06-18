İsrail'den askerlerin soruşturulmasını engelleyen yasa hazırlığı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, söz konusu yasa tasarısı gelecek hafta Yasama İşleri Bakanlar Komitesi'nde görüşülecek.

Soruşturma için Genelkurmay Başkanı'nın onayı gerekecek

Teklife göre, İsrail Başsavcısı "savaş durumunda" askerlere soruşturma açmak için Genelkurmay Başkanı'nın onayını alması gerekecek.

Likud Partisi Milletvekili Moshe Saada tarafından sunulan teklifin 16 milletvekili tarafından imzalandığı, cinayet ve cinsel suçların kapsam dışında tutulacağı aktarıldı. Konuya ilişkin konuşan İsrailli bir yetkili soruşturmaların askerleri, yabancı ülkelerde aleyhlerine açılan davalardan koruduğunu söyledi.

Katliam yapan askerler yargılanamayacak

Çok sayıda İsrail askeri, Gazze Şeridi'nde işledikleri suçlar nedeniyle gittikleri ülkelerden tutuklanma korkusuyla kaçmak zorunda kalmıştı. Öte yandan İsrail ordusu, 23 Mart'ta Gazze Şeridi'nin Refah kentinde 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının öldürüldüğü olayda olduğu gibi hakkında soruşturma açılan askerlerinin yargılanmasının önünü kapatabiliyor.